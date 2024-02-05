В Чили пожары уничтожили или повредили более 14 тыс. домов

Замглавы МВД Мануэль Монсальве отметил, что с 3 по 4 февраля количество очагов возгорания по всей стране увеличилось с 154 до 165

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 февраля. /ТАСС/. Лесные пожары в регионе Вальпараисо уничтожили или повредили более 14 тыс. домов. Соответствующее заявление сделал замглавы МВД Мануэль Монсальве.

"По нашей оценке, полностью уничтожены или повреждены в меньшей степени 12 122 дома в [коммуне] Винья-дель-Мар. В Кильпе - 2 701", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице правительства в X (ранее Twitter).

Как сообщил Монсальве, с 3 по 4 февраля количество очагов возгорания по всей стране увеличилось с 154 до 165. Самая сложная ситуация сохраняется в регионе Вальпараисо. "Мы надеемся, что климатические условия, как нам сообщает метеорологическое управление, в регионе Вальпараисо и центральной части Чили улучшатся. Главным изменением станет снижение температуры с экстремальных значений", - сказал чиновник. Синоптики также прогнозируют облачность.

2 февраля президент Габриэль Борич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров. К настоящему моменту власти подтвердили гибель 112 человек.