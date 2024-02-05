Под Артемовском обнаружили крупный тайник с иностранным вооружением

В пресс-службе УФСБ по региону отметили, что среди вооружения найдены противотанковые гранатометы польского и чешского производства, противотанковые и противопехотные мины и взрыватели

ДОНЕЦК, 5 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) обнаружили под Артемовском крупный тайник с иностранным вооружением. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и Росгвардии в Артемовском районе обнаружен схрон с иностранным вооружением, заготовленный для использования украинскими диверсионными группами", - сообщили в УФСБ.

Среди вооружения противотанковые гранатометы польского и чешского производства, противотанковые и противопехотные мины и взрыватели.

"В связи с наличием признаков минирования схрона саперами Росгвардии принято решение об уничтожении вооружения и боеприпасов на месте с использованием накладного заряда", - добавили в пресс-службе.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.