В Забайкалье военнослужащего осудили за отказ поехать в служебную командировку

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года и два месяца

ЧИТА, 5 февраля. /ТАСС/. Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего из Забайкальского края к двум годам и двум месяцам лишения свободы за отказ поехать в командировку для участия в боевых действиях. Об этом сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

"Военнослужащий, не имея каких-либо препятствий, устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях. <…> Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии-поселения на срок два года два месяца", - говорится в сообщении.

Мужчина отказался отправиться в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач, несмотря на приказ командира воинской части.