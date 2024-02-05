В Дагестане подозреваемый в убийстве бойца ММА признал вину и дал показания

Боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев 1 февраля был застрелен из огнестрельного оружия

МАХАЧКАЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве спортсмена Магомедрасула Мутаева признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего, сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК России по Дагестану.

"Следователи провели проверку показаний на месте с участием ранее задержанного в качестве подозреваемого 18-летнего местного жителя. Он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, показал, где спрятал орудие преступления, и каким образом им было совершено убийство", - говорится в сообщении.

Ранее правоохранительные органы в Дагестане обнаружили и доставили в отдел полиции 18-летнего уроженеца Кумторкалинского района республики, подозреваемого в убийстве спортсмена.

Боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев 1 февраля был застрелен из огнестрельного оружия. Он умер по пути в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия).