В Южно-Сахалинске водитель автобуса высадил девятилетнего ребенка посреди трассы

Возбуждено уголовное дело

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту высадки из автобуса посреди трассы девятилетней девочки в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - рассказали в управлении.

По информации следователей, водитель рейсового автобуса в Южно-Сахалинске в понедельник высадил девятилетнюю девочку вне автобусной остановки и оставил ее одну посреди оживленной трассы. Мужчина доставлен в городской следственный отдел для допроса и проведения следственных действий с его участием. "По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям водителя, а также должностных лиц транспортной организации, ответственных за безопасность перевозки пассажиров на общественном транспорте и соблюдение требований федерального законодательства", - добавили в управлении.

По информации местных СМИ, ребенок добирался на автобусе до дома в пригород. Девочка не заметила, что на остановке "Федоровка" осталась одна в салоне, а водитель отклонился от маршрута. Ранее об изменении маршрута ребенок не слышал, так как в автобусе было шумно.