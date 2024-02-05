Президент Чили назвал ситуацию с пожарами крупнейшей трагедией за 14 лет

Габриэль Борич отметил, что продолжается работа над ликвидацией пожаров лесных массивов в стране и минимизацией последствий стихии

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Чили Габриэль Борич назвал стихийное бедствие, вызванное пожарами в стране, крупнейшей трагедией за 14 лет.

"В эти дни мы переживаем крупнейшую трагедию со времен 27 февраля (2010 года, когда произошло землетрясение в Чили, жертвами которого стали более 600 человек - прим. ТАСС). Я говорю это для того, чтобы мы могли оценить масштабы этих пожаров и их воздействие на тысячи семей", - написал Борич в X (ранее Twitter).

Он также сообщил, что чилийские власти продолжают работать над ликвидацией пожаров лесных массивов в стране и минимизацией последствий стихии.

2 февраля президент Чили объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров. Кроме того, в регионе был введен комендантский час с 08:00 до 12:00 для обеспечения свободного передвижения пожарных. По информации властей, не менее 112 человек погибли в результате пожаров, пламя затронуло площадь свыше 40 тыс. га.