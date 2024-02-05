В ЛНР в результате обстрелов ВСУ в январе погиб мирный житель

Еще шестеро ранены

ЛУГАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в январе 19 раз обстреляли территорию ЛНР, в результате чего один человек погиб, шестеро получили ранения. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова в своем Telegram-канале.

По ее словам, "фактические цифры могут быть значительно выше", поскольку более детальная информация поступает после фиксации обстрелов компетентными органами непосредственно на местах и учитывается в дальнейшем. Сердюкова добавила, что информация о "всех выявленных фактах преступных действий" украинских военнослужащих в отношении мирных жителей республики направлена в международные правозащитные организации.

По данным омбудсмена, за указанный период под огнем украинских войск оказались 12 населенных пунктов, повреждены 20 объектов гражданской инфраструктуры.