В столкновениях на границе между Южным Суданом и Суданом погибли 40 человек

По информации агентства Reuters, в столкновениях участвовали члены общин, оспаривающих прохождение на местности границы между странами

ПРЕТОРИЯ, 5 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 40 человек, в основном гражданские, убиты в минувшие выходные дни в столкновениях на границе между Южным Суданом и Суданом. Об этом сообщило агентство Reuters.

Стычки произошли в спорном районе Абьей, который имеет значительные запасы нефти и находится в административном управлении двух стран, отмечает оно.

В столкновениях участвовали члены общин, оспаривающих прохождение на местности границы между Южным Суданом и Суданом. Они также борются за контроль в районе над торговыми путями. Беспорядки вызвали поток беженцев.