В Подмосковье арестовали мужчину, который застрелил водителя скорой помощи

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал мужчину, который в состоянии опьянения застрелил водителя скорой помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"По ходатайству следователя следственного отдела по Домодедово ГСУ СК России по Московской области судом арестован 56-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в убийстве 33-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры добавили ТАСС, что мужчина арестован до 2 апреля.

По данным следствия, ночью 2 февраля в Домодедово между обвиняемым, который находился в состоянии опьянения, и водителем скорой помощи возник конфликт. Во время ссоры мужчина выстрелил из сигнального пистолета в потерпевшего. Он умер на месте. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы.