Поиски экипажа упавшего в Онежское озеро в Карелии вертолета Ми-8 МЧС ведут 29 водолазов

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что власти региона организовали для спасателей проживание и питание недалеко от места ЧП

ТАСС, 5 февраля. Почти 100 человек, среди которых 29 водолазов, ведут поиски экипажа вертолета Ми-8 МЧС, накануне упавшего в Онежское озеро в Карелии. На месте ЧП также работают следователи, сообщил глава региона Артур Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте".

"На месте крушения вертолета Ми-8 работают следователи, возбуждено уголовное дело. Спасатели готовятся к погружению, укрепляют берега майны и готовят технику. На месте собрана группировка сил и средств от РСЧС и МЧС России. Задействованы 95 человек, в том числе 29 водолазов", - написал Парфенчиков.

Глава Карелии добавил, что власти региона организовали для них проживание и питание недалеко от места ЧП - на базе спортивно-тренировочного лагеря в селе Деревянном.

Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ, совершавший тренировочный полет над Онежским озером в Карелии, с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в ночь на 5 февраля. Его обломки были обнаружены на расстоянии 11 км от берега озера. Глубина Онежского озера в месте обнаружения составляет от 40 до 50 метров.

В МЧС сообщили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета, среди них - ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, причиной крушения вертолета Ми-8, по предварительным данным, стало его обледенение, предположив, что ситуация развивалась стремительно, так как экипаж не докладывал о каких-либо проблемах на борту.