Под Воронежем на трассе М-4 в трех ДТП столкнулись 11 автомобилей

По данным полиции, никто не пострадал

ВОРОНЕЖ, 5 февраля. /ТАСС/. В Рамонском районе Воронежской области на одном участке в трех ДТП на трассе М-4 "Дон" столкнулись 11 автомобилей, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

"Зарегистрировано три ДТП с 6-го по 7-й км автодороги М-4 "Дон" в Рамонском районе. Все ДТП без пострадавших. В первом ДТП столкновение четырех машин, во втором ДТП столкновение трех машин, в третьем ДТП столкновение четырех машин", - сказала она.

Куликова добавила, что ДТП произошли утром 5 февраля, когда наблюдался сильный снегопад, была плохая видимость, гололед.