В Новой Москве приостановили работу частного детсада из-за вспышки кишечной инфекции

В ходе обследования специалисты выявили грубые нарушения в организации питания воспитанников и проведения дезинфекционных мероприятий

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты столичного управления Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование в негосударственном детском саду "Золотой петушок" в поселении Сосенское после случая групповой кишечной инфекции. Из-за нарушений работа учреждения временно прекращена, сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по г. Москве в Троицком и Новомосковском административных округах в связи с регистрацией группового случая кишечной инфекции среди воспитанников негосударственного детского сада АНО ДО "Золотой петушок" по адресу: г. Москва, п. Сосенское, поселок Газопровод, д. 19, незамедлительно проведено эпидемиологическое расследование. В ходе обследования детского учреждения выявлены грубые нарушения в организации питания воспитанников и проведения дезинфекционных мероприятий", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что на используемое для приготовления пищи сырье отсутствуют документы, подтверждающие его происхождение, качество и безопасность, не обеспечен отбор и хранение суточных проб. Также в детском саду не обеспечено хранение дезинфицирующего средства в недоступном месте для воспитанников, что подвергает риску здоровье детей. В групповой ячейке отмечено наличие следов жизнедеятельности насекомых, что свидетельствует о некачественно проводимой уборке и дезинфекции.

"Учитывая, что установленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью детей, сотрудниками территориального отдела составлен протокол о временном запрете деятельности АНО ДО "Золотой петушок", помещения детского сада опечатаны. Административные материалы направлены для рассмотрения в Щербинский районный суд города Москвы", - добавляется в сообщении.