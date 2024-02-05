В Воронежской области в ДТП пострадали пять человек

Их доставили в больницу

ВОРОНЕЖ, 5 февраля. /ТАСС/. В результате столкновения легковых автомобилей Geely MK и Lada Priora в Россошанском районе Воронежской области пострадали пять человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры Geely в возрасте 52, 41 и 21 года, местные жители, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По данным полиции, пострадавших автомобилем скорой медицинской помощи доставили в Россошанскую районную больницу. Как уточняется в сообщении, ДТП произошло 5 февраля в 07:30 в Россошанском районе на автодороге "Белгород - М-4 "Дон" Москва-Воронеж - Ростов-на-Дону - Новороссийск", где, предварительно, 62-летний водитель Geely MK не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего автомобиль занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Lada Priora под управлением 29-летнего мужчины. "По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.