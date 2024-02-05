В Дагестане подозреваемого в убийстве бойца ММА Мутаева арестовали на два месяца

Такую меру пресечения избрал Ленинский районный суд Махачкалы

ТАСС, 5 февраля. Ленинский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца подозреваемого в убийстве спортсмена Магомедрасула Мутаева, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 дней", - сказал судья.

Подозреваемым выступает 18-летний уроженец Кумторкалинского района Надирхан Кадырханов. Ранее правоохранительные органы сообщали, что подозреваемый признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев 1 февраля был застрелен из огнестрельного оружия. Он умер по пути в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия).