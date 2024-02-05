ВСУ за двое суток обстреляли четыре подконтрольных РФ населенных пункта под Харьковом

Полностью разрушены три частных жилых дома, сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за двое суток нанесли удары по четырем населенным пунктам в Харьковской области, находящимся под контролем России. Полностью разрушены три частных жилых дома, сообщил в Telegram-канале глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

"ВСУ обстреляли село Лиман Второй, Николаевку, Станцию Тополи, Пески. В результате обстрела полностью разрушены три дома. Многие здания сильно повреждены. Мирные жители не пострадали. Украинские боевики все чаще обстреливают населенные пункты Купянского района", - написал он.

Также Ганчев добавил, что администрация окажет помощь местным жителям в восстановлении поврежденных жилых домов.

Как рассказал ТАСС представитель пресс-службы ВГА региона, территорию Харьковской области, подконтрольную России, ВСУ обстреливают в течение двух дней. Огонь ведут прицельно по жилым секторам. Много частных домов повреждены вследствие прилетов снарядов.