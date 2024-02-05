В Челябинской области "Газель" въехала в остановку

Пострадал один человек

ЧЕЛЯБИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Автомобиль "Газель" совершил наезд на остановку общественного транспорта в Златоусте Челябинской области. В результате пострадал один человек, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Авария произошла в вечернее время на автодороге Машзавод - проспект Гагарина. По предварительной информации, 55-летний водитель грузового фургона "Газель" проехал на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный комплекс. В результате ДТП находившийся на остановке 26-летний молодой человек получил травму", - говорится в сообщении.

Пострадавшему на месте оказали медпомощь.

"В настоящее время проводится проверка технического состояния транспортного средства, изучается документация. По завершении проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение о привлечении виновных должностных лиц к ответственности", - отметили в ведомстве.