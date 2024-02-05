В результате обстрела ВСУ хутора в Белгородской области загорелся частный дом

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 5 февраля. Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области. Зафиксировали прямое попадание в летнюю кухню частного дома, началось возгорание, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть прямое попадание в летнюю кухню частного домовладения, в результате чего она загорелась. Оперативные службы потушили очаг возгорания", - написал он.

Подомовой обход территории продолжится в светлое время суток, дополнил Гладков.