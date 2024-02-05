Украинские пограничники в погоне за уклонистами сбили на дороге пешехода

Мужчина был госпитализирован в отделение интенсивной терапии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Украинские пограничники сбили в Закарпатской области пешехода во время погони за уклонистами. Об этом сообщило Западное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По версии пограничников, мужчина якобы сам "выпрыгнул перед автомобилем". Он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. При этом пограничники считают, что потерпевший "был вовлечен в нелегальную деятельность по переправке людей через госграницу".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки вручают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. При этом сотрудники военкоматов устраивают охоту на мобилизованных, угрожая им оружием и применяя силу.