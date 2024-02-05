Поиски экипажа упавшего в Карелии вертолета Ми-8 намерены возобновить утром 6 февраля

Спасатели уже обнаружили тело одного из членов экипажа

ТАСС, 5 февраля. Поиск экипажа вертолета Ми-8 МЧС, который накануне потерпел крушение в Онежском озере в Карелии, прекратились на ночь и возобновятся в 8:00 6 февраля. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

"К этому часу поисковые работы на месте трагедии завершены. Завтра они будут продолжены с 8:00", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава Карелии подтвердил, что спасатели обнаружили на дне Онежского озера тело одного из членов экипажа. "Кого именно из пилотов удалось найти, к сожалению, пока не установлено", - уточнил он.

Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ, совершавший тренировочный полет над Онежским озером в Карелии, с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в ночь на 5 февраля. Его обломки обнаружили на расстоянии 11 км от берега, а фрагменты - на дне озера, где глубина составляет от 40 до 50 м.

В МЧС сообщили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета, среди них - ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, причиной крушения вертолета Ми-8, по предварительным данным, стало его обледенение. Там предположили, что ситуация развивалась стремительно, так как экипаж не докладывал о каких-либо проблемах на борту.