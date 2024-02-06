На Камчатке снизили размер компенсаций погибшим в туре на вулкан

Осенью 2022 года при восхождении на Ключевскую сопку погибли девять человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Камчатский краевой суд оставил без изменения приговор организатору тура на Ключевской вулкан, в ходе которого в сентябре 2022 года погибли девять человек, однако снизил сумму компенсации морального вреда. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

"Суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденного Андрея Степанова и его защитника на приговор, которым Степанов приговорен к четырем годам лишения свободы. Не оспаривая факт совершения деяния, в жалобах ставился вопрос о его суровости, а также о несогласии с суммой морального вреда, присужденного потерпевшим. Прокурор, участвующий в деле, возражал против удовлетворения жалобы и смягчения назначенного наказания, а реальное лишение свободы - отвечающим наступившим последствиям трагедии. В прениях сторон и последнем слове Андрей Степанов выразил соболезнования в связи с произошедшей трагедией. <…> По результатам рассмотрения коллегией снижены суммы компенсации морального вреда. В остальной части приговор оставлен без изменения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что организатор смертельного тура будет отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет 4 800 м.