В Чите заключенного приговорили к трем годам и двум месяцам колонии

Его осудили за распространение идей терроризма

ЧИТА, 6 февраля. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд приговорил заключенного к трем годам и двум месяцам колонии за распространение идей терроризма в исправительном учреждении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"[Обвиняемый] находясь в помещении ФКУ УФСИН, являясь сторонником украинского военизированного националистического объединения "Азов", признанного решением Верховного суда Российской Федерации международной террористической организацией, в ходе систематических бесед с другим осужденным распространял информацию, направленную на формирование у него идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, а также представления о допустимости осуществления террористической деятельности. Суд <...> назначил [ему] наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок три года два месяца", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что приговор был вынесен по совокупности с наказанием Советского районного суда города Омска от 30 ноября 2017 года. Тогда мужчину приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.