В Красноярске ликвидировали нарколабораторию

Сотрудники ФСБ изъяли N-метилэфедрон общей массой около 1,5 кг, а также 3 тонны наркосодержащей жидкости

КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии ликвидировали подпольную нарколабораторию в Красноярске, откуда изъяли оборудование и 3 тонны наркосодержащей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"УФСБ России по Красноярскому краю при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Красноярскому краю проведена операция по ликвидации подпольной нарколаборатории по производству крупных партий синтетических наркотических средств. <…> По месту расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой около 1,5 кг, 3 тонны наркосодержащей жидкости, а также оборудование и различные химические вещества, необходимые для синтезирования запрещенных веществ", - сообщили в ведомстве.

По информации управления, двое мужчин, действовали в интересах украинского интернет-магазина, организовали в Красноярске производство синтетических наркотиков. Следственное управление УФСБ возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере).