На Московском малом кольце произошло ДТП с несколькими грузовыми и легковыми авто

Движение в районе происшествия затруднено

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Движение на Московском малом кольце затруднено из-за ДТП с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей. Информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Московском малом кольце (в районе Поселка дорожно-ремонтного пункта-3) произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей. <...> Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено - выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы.