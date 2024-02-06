На юге Москвы у ТРЦ "Ривьера" загорелась обшивка фасада

Площадь возгорания составила 30 кв. м

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Обшивка загорелась у ТРЦ "Ривьера" на Автозаводской улице в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"У здания ТРЦ "Ривьера" на Автозаводской горит обшивка. Площадь возгорания устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Позднее в городском главке МЧС РФ ТАСС сообщили, что пожарные оперативно потушили возгорание.

"В 09:34 пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в МЧС, эвакуация не проводилась. Посетителей в момент возгорания в здании не было, так как ТРЦ еще не начал работать.

Площадь возгорания составила 30 кв. м. Очаг находился на уровне второго и третьего этажей.

В новость внесены изменения (09:47) - добавлена информация о ликвидации пожара.