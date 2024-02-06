Пять человек включая детей пострадали в массовом ДТП с грузовиками в Москве

Движение в районе происшествия затруднено

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Шесть машин столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, в результате пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на 49-м км Варшавского шоссе столкнулись 6 транспортных средств. В результате дорожной аварии пострадали 5 человек, в числе которых двое детей", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда", - предупредили в ГИБДД.

В прокуратуре уточнили, что столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей. "Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии", - говорится в сообщении надзорного ведомства.