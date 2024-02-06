Военного на Сахалине приговорили к девяти годам колонии за уклонение от службы

Кроме того, военнослужащего лишили воинского звания "гвардии сержант"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о самовольном оставлении места службы и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. В связи с совершением сразу нескольких преступлений окончательный приговор вынесли путем сложения наказаний, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 и ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащему назначено окончательное наказание путем полного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, [он] лишен воинского звания "гвардии сержант". Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - рассказали в суде.

При назначении наказания суд учел, что подсудимый в течение длительного времени был исключен из боевой деятельности подразделения, что не могло не отразиться отрицательно на его боеготовности.

В судебном заседании установлено, что военнослужащий решил временно уклониться от службы и повидаться с родственниками. Следуя в составе команды в пункт постоянной дислокации воинской части, 23 июля 2022 года мужчина самовольно оставил место службы и уехал с территории военного аэродрома в город Белово Кемеровской области. Там он проводил время по своему усмотрению, а затем в стране объявили частичную мобилизацию и установили с 24 сентября 2022 года уголовную ответственность за самовольное оставление части или места службы. Несмотря на это, подсудимый продолжил уклоняться от своих воинских обязанностей.

1 ноября 2023 года мужчина прибыл в воинскую часть в городе Южно-Сахалинске. Его противоправные действия были пресечены.