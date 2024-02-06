Суд в Новосибирске приговорил к 20 годам колонии мужчину за убийство пасынка

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Октябрьского района Новосибирска, который на протяжении полугода избивал своего 10-летнего пасынка и жену, а впоследствии убил ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

"По данным следствия и суда, с августа 2021 года по февраль 2022-го в доме по улице Лескова в Октябрьском районе города Новосибирска мужчина, воспитывающий 10-летнего сына своей супруги, систематически причинял ему и своей супруге физические и нравственные страдания путем нанесения побоев. В феврале 2022 года фигурант, требуя неукоснительного подчинения и послушания от своего пасынка, совершил убийство ребенка, удушив его", - сообщили в пресс-службе.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.