В Свердловской области перекрывали федеральную трассу из-за ДТП с грузовиком

В результате аварии пострадавших нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта перекрывали в сторону Перми на 262-м км автодороги Пермь - Екатеринбург в Нижнесергинском районе из-за аварии с грузовиком. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

"На 262-м км автодороги Пермь - Екатеринбург Нижнесергинского района движение в сторону Перми временно перекрыто для всех видов транспорта в связи с ДТП. По предварительным данным, водитель грузовой автомашины не справился с управлением и допустил занос прицепа", - отметили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадавших нет.

Позже ГИБДД сообщило о полном восстановлении движения.

В новость были внесены изменения (12:59 мск) - добавлена информация о возобновлении движения.