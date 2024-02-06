В Крыму из-за непогоды участок трассы подтопило селевыми потоками

Дорожники приступили к уборке дороги

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Сильные осадки спровоцировали сход селя на участок трассы в Крыму, движение идет по одной полосе. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма.

"Из-за сильных осадков произошли подтопления дорог селевыми потоками, на отдельных участках произошел вынос грунта на проезжую часть на автодороге Нижняя Кутузовка - Верхняя Кутузовка. Дорожники оперативно приступили к уборке дороги, были выставлены соответствующие дорожные знаки, движения на данном участке осуществляется по одной полосе", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что из-за сильного ветра также произошло падение восьми деревьев. "На территории Республики Крым оправдывается действие штормового предупреждения. Максимальные порывы ветра зарегистрированы в Ялте до 32 м/с, в Алуште - до 27 м/с", - уточнили в ведомстве.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник действие штормового предупреждения сохраняется в южных районах республики и в горах с порывами ветра до 27 м/с.