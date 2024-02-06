В Москве задержали жителя Киргизии за убийство 28-летней давности в Хакасии

Злоумышленник признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления

ТАСС, 6 февраля. Жителя Киргизии, организовавшего в Хакасии в середине 90-х годов бизнес, обвиняют в убийстве женщины в Абакане весной 1996 года. Об этом сообщили журналистам в главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Тело 30-летней женщины с травмами головы было обнаружено в одном из частных домов Абакана в марте 1996 года. Тогда было возбуждено уголовное дело по факту убийства, но найти преступника тогда не удалось и расследование было приостановлено.

53-летний житель Киргизии был задержан в Москве. "Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений). Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.

По информации следствия, осенью 1995 года мужчина приехал в Хакасию и организовал бизнес по продаже одежды, но он не приносил желаемого дохода, и обвиняемый решил вернуться в Киргизию. Перед отъездом он решил ограбить своего знакомого бизнесмена. 8 марта 1996 года он пришел к нему домой, дверь открыла родственница предпринимателя. Обвиняемый ударил несколько раз по голове женщину, а затем задушил веревкой. После этого похитил 3,2 млн (неденоминированных) рублей и скрылся. Долгое время он проживал в Киргизии. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, мужчина в Москве подрабатывал на стройках. После задержания, он признал свою вину и рассказал об обстоятельствах убийства.