На Кубани в больнице умерла девочка, пострадавшая в крупном ДТП в январе

Авария произошла 28 января

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Девочка, получившая травмы в ДТП в январе в Павловском районе Краснодарского края, умерла в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого УГИБДД ГУ МВД России.

"Семилетняя девочка, пострадавшая в ДТП с автобусом в Павловском районе, скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса сообщением Москва - Нальчик произошло в 03:02 мск 28 января в районе станицы Новоулешковской. В аварии погибли пять человек, еще девять, включая двоих несовершеннолетних, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Павловский межрайонный следственный отдел СК по краю возбудил уголовное дело. По решению суда арестован на время следствия 41-летний организатор автобусной поездки. Предварительно установлена, что у него не было лицензии на осуществление данного вида деятельности, отсутствовала страховка пассажиров, был нарушен порядок эксплуатации тахографа, обвиняемый не имел статуса субъекта предпринимательской деятельности.