Экс-замначальника столичного управления ГУ МЧС приговорили к штрафу за взятку

Сумма полученной Самариным взятки составила 1 млн 880 тыс. рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Хамовнический суд приговорил к штрафу в 4,5 млн рублей бывшего заместителя начальника оперативного управления ГУ МЧС России по Москве Виктора Самарина за получение взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Хамовнический районный суд Москвы огласил приговор бывшему заместителю начальника оперативного управления ГУ МЧС России по Москве В. В. Самарину. Самарин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). Суд назначил наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 4 года со штрафом в размере 4,5 млн рублей", - сказали в суде.

Сумма полученной Самариным взятки составила 1 млн 880 тыс. рублей.