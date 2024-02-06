В ЛНР нашли доказательства намеренного уничтожения Киевом лесов Донбасса

В правоохранительных органах региона сообщили, что речь идет о поджогах, совершенных летом и осенью 2020 года

ЛУГАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Обнаруженные в Луганской Народной Республике (ЛНР) документы свидетельствуют, что Киев намеренно уничтожал леса в Донбассе в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Работая в Северодонецке, обнаружили некоторые документы и уголовные дела, возбужденные Луганской областной прокуратурой еще при оккупации города вооруженными формированиями Украины, которые раскрывают причастность украинских властей к намеренному поджогу лесов Донбасса, намеренному их уничтожению", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что речь идет о поджогах, совершенных летом и осенью 2020 года.

Сотрудник регионального МЧС, работающий в поселке Станица Луганская, сообщил ТАСС, что украинские войска регулярно не пускали расчеты ведомства тушить лесные пожары. "В 2020-2021 годах была сильная засуха, горело много лесов. Было не раз такое, когда мы пытались потушить пожар, а на подъезде к лесу нас встречали украинские вояки и говорили: "Поедете дальше - можете не вернуться". И угрожали автоматами. <...> При их правлении [Киева] многие леса в районе минировались. Поэтому выезжать на лесные пожары было весело. Почти всегда не могли потушить: или вэсэушники не пускали, или люди предупреждали, что там может быть заминировано, потому что видели, как там работали саперы", - сообщил он.

Сотрудник МЧС отметил, что некоторые участки лесов Станично-Луганского района по-прежнему не разминированы, поскольку ВСУ "минировали [леса] хаотично".

23 января глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что во время оккупации Станично-Луганского района "значительная часть деревьев была вырезана или сожжена" украинскими военными - сейчас поселок Ольховое столкнулся с проблемой затопления домов, огородов, школы талыми и грунтовыми водами, поскольку воде "негде задерживаться". По его словам, аналогичная ситуация и в трех населенных пунктах Северодонецкого городского округа - поселках Боровское, Сиротино и селе Боброво.

В Минприроды региона сообщили ТАСС, что пожары и военные действия за последние девять лет уничтожили 50 тыс. га леса в республике.