В Прикамье бывшего сотрудника ФСБ обвинили в получении взятки на сумму 160 млн рублей

Процесс проходит в закрытом режиме, поскольку материалы могут содержать служебную или государственную тайну

ПЕРМЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший сотрудник управления ФСБ России по Пермскому краю Григорий Царегородцев обвиняется в получении взяток на общую сумму 160 млн рублей. Обвинение было предъявлено в ходе заседания Пермского военного гарнизонного суда, сообщили ТАСС в суде.

"Сегодня [Царегородцеву] было предъявлено обвинение [в получении взяток] на сумму 160 млн рублей. Обвинительное заключение огласили в открытом режиме, далее процесс закрыли, поскольку материалы могут содержать служебную или государственную тайну", - сообщили в суде.

Царегородцев был арестован в апреле 2023 года. По данным следствия, он оказывал покровительство группе хакеров и обещал оказать содействие в их переводе в пермское СИЗО из Москвы, а также прекратить расследование их уголовного дела. Согласно обвинению, Царегородцев с 2016 по 2022 год получил от пермских хакеров Александра Ковалева и Владислава Гилева в общей сложности 160 млн рублей, 100 млн из которых были получены им 23 января 2022 года накануне задержания хакеров.

Обвинение бывшему сотруднику ФСБ предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, за незаконные действия, в особо крупном размере).