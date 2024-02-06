В Саратовской области в массовом ДТП погиб человек

Двое пострадали

САРАТОВ, 6 февраля. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием двух фур произошло в Хвалынском районе Саратовской области. В результате один человек погиб и двое пострадали, сообщили в областной службе спасения.

"В 15:12 (14:12 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Хвалынском районе вблизи поворота на поселок Алексеевка произошло столкновение двух фур, "Камаза" и минивэна. В результате ДТП погиб водитель фуры. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения деблокировали тело погибшего мужчины и передали следственно-оперативной группе. Из минивэна пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь", - сообщили в службе спасения.

По информации УГИБДД региона, на дороге столкнулись шесть машин: два большегруза, автомобиль Renault, минивэн, а также МАЗ и "Камаз". Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение и обеспечивают безопасность на участке, где произошла авария.