В Дагестане из-за схода лавины перекрыли дорогу к Бежтинскому участку

К расчистке приступят с наступлением благоприятных погодных условий

МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Транспортное сообщение с Бежтинским участком из-за сходы лавины прервано в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

"В Бежтинском участке на автомобильной дороге республиканского значения "Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал" км 107 (местность Зиярат) сошла снежная лавина. Транспортное сообщение с Бежтинским участком прервано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к расчистке приступят с наступлением благоприятных погодных условий.

"К работам по расчистке приступят с наступлением благоприятных погодных условий в светлое время суток, так как существует риск повторного схода лавины. Водителей транспортных средств просим воздержаться от поездок в данном направлении", - добавили в пресс-службе.