В Астраханской области восстановили электроснабжение в 13 населенных пунктах

На данный момент остаются обесточенными дома 10 тыс. человек, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин

АСТРАХАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в 13 населенных пунктах Астраханской области, без света в регионе пока еще остаются более 10 тыс. человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"По оперативной информации, в 13 населенных пунктах восстановлено электроснабжение. Шквалистый ветер привел к падению веток на линии, перехлесту проводов и, как следствие, локальным нарушениям. На данный момент остаются обесточенными дома 10 тыс. человек", - написал Бабушкин.

По его словам, энергетики ведут аварийно-восстановительные работы в Трусовском районе Астрахани, а также в Володарском, Икрянинском, Камызякском, Красноярском, Наримановском, Приволжском, Ахтубинском, Харабалинском и Енотаевском районах области. Бабушкин заметил, что неблагоприятная погода сохраняется, и призвал жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности.

Как сообщили в пресс-службе "Россети Юг", в восстановительных работах задействованы 62 бригады энергетиков астраханского филиала компании: почти 250 специалистов и 93 единицы спецтехники. Кроме того, энергетики подключили несколько резервных источников электроснабжения общей мощностью 200 кВт для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов в области.

Ранее из-за сильного ветра без света остались более 30 тыс. человек в 33 населенных пунктах Астраханской области. Кроме того, была временно прекращена работа паромных переправ в Икрянинском и Володарском районах. Некоторые населенные пункты остались отрезанными от берега. Сообщалось, что там есть необходимый запас продовольственных товаров и медикаментов, жизнеобеспечение населения не нарушено.

В понедельник в регионе объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 30-32 м/ с, оно будет действовать до среды.