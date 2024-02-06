6 февраля, 15:56

Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 131

Последствия лесных пожаров в Чили
© ТАСС/ Ruptly/ Reuters

Президент Габриэль Борич 2 февраля объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 февраля. /ТАСС/. Как минимум 131 человек погиб в результате лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо. Об этом сообщила служба судмедэкспертов.

Читайте также
Путин выразил соболезнования президенту Чили в связи с последствиями лесных пожаровСША заявили о готовности оказать Чили помощь в связи с пожарамиЧисло погибших в результате лесных пожаров в Чили достигло 122

"К 12:00 (18:00 мск) 6 февраля число погибших составляет 131", - говорится в заявлении.

Как уточнили эксперты, были опознаны 35 тел. Ранее сообщалось о 122 погибших.

Президент Чили Габриэль Борич 2 февраля объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров. По оценкам властей, уничтожены или повреждены более 14 тысяч домов. 

Теги:
ЧилиБорич, Габриэль