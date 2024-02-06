В Свердловской области в автоаварии погиб человек

Еще шестеро пострадали

ТАСС, 6 февраля. Сотрудники Госавтоинспекции в Свердловской области устанавливают обстоятельства столкновения двух автомобилей, при котором один человек погиб, еще шесть получили различные травмы. Об этом сообщается в телеграм-канале ГИБДД по Свердловской области.

"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП вблизи Нижнего Тагила. <…> В результате инцидента водитель автомашины Toyota погибла на месте происшествия, еще шесть человек, трое из которых несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, столкновение Toyota Corolla и Nissan Qashqai произошло на 50-м км автодороги Николопавловск - Петрокаменск - Алапаевск.