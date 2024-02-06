В Новосибирске возбудили дело после видео с издевательствами подростков над сверстником

Задержаны двое подозреваемых

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после видео издевательств подростков над сверстником в Новосибирске. Задержаны двое подозреваемых, сообщили в управлении СК по региону.

"В рамках расследования уголовного дела по факту совершения хулиганских действий в отношении подростка задержаны двое подозреваемых. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в вечернее время 21 января в Кировском районе города Новосибирска двое молодых людей, действуя совместно по предварительному сговору, грубо нарушили общественный порядок, применяя насилие нанесли 15-летнему подростку множественные удары руками и ногами в область головы и туловища, а также распылили в лицо содержимое газового баллончика. По делу проведены первоначальные следственные действия, назначены экспертизы. В ближайшее время следователь СК планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении них меры пресечения.

Ранее в соцсетях распространилось видео, где двое подростков просят своего сверстника встать на колени, а после этого брызгают ему в лицо из перцового баллончика, сопровождая свои действия нецензурной бранью и фразами из популярного сериала.