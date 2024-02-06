В Саратове пассажирский автобус врезался в столб

Пострадал водитель

САРАТОВ, 6 февраля. /ТАСС/. Пассажирский автобус врезался в опору освещения в Заводском районе Саратова. Пострадал водитель, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 20:20 (19:20 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Заводском районе на улице Чернышевского у дома №4 водитель, управляя пассажирским автобусом №90, протаранил опору освещения. По информации службы спасения, в результате ДТП пострадал водитель-мужчина 1965 года рождения", - написал он.

Спасатели транспортировали пострадавшего в автомобиль скорой помощи для госпитализации. Как уточнили в ГИБДД города, водитель автобуса не справился с управлением. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.