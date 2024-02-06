В ресторане Петербурга взорвался газовый баллон

Повреждений нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Разгерметизация газового баллона произошла в ресторане Bahroma в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

"Произошла разгерметизация газового баллона (предположительно - углекислота) объемом 20 л. Горения не было, повреждений нет. Из помещений ресторана эвакуированы на улицу два углекислотных баллона", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Красносельского района, в результате инцидента медицинская помощь потребовалась мужчине, но от госпитализации он отказался. В пресс-службе ресторана сообщили ТАСС, что из-за произошедшего они закрылись, начнут принимать посетителей с 7 февраля.