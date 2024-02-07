В Николаевской области Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава военной администрации региона Виталий Ким отметил, что было зафиксировано возгорание технического сооружения

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пожар возник из-за повреждения объекта инфраструктуры в Николаевской области Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким.

"На территории инфраструктурного объекта зафиксированы повреждения и возгорание технического сооружения", - написал Ким в Telegram-канале. По его данным, возгорание локализовано.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В частности, сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Харькове, Киевской и Черкасской областях.