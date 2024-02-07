В Иркутске задержали подростка, проникшего в школу с пневматическим пистолетом

Полиция проводит проверку

ИРКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала подростка, проникшего с пневматическим пистолетом в школу в Иркутске. Об этом сообщило ГУ МВД по Иркутской области.

"В Иркутске полицейские проводят проверку по факту инцидента в школе. Накануне в дежурную часть отдела полиции поступило телефонное сообщение от директора общеобразовательного учреждения о том, что в школе во время урока старшеклассники продемонстрировали предмет, визуально похожий на пистолет. <…> В настоящий момент один из участников инцидента задержан и находится под стражей, двое задержанных отпущены. <…> При личном досмотре у юноши изъяли пневматический пистолет", - говорится в сообщении ГУ МВД.

Ранее СМИ сообщили, что инцидент произошел в Иркутске в средней школе №14. Трое подростков, которые не являются учениками этой школы, зашли в класс девятиклассников. Один из них якобы показал пистолет и приказал всем встать на колени.

Также сообщается, что личности участников инцидента установлены, это жители Иркутска в возрасте от 16 до 18 лет. Материалы проверки находятся в следственном управлении СК РФ по Иркутской области. По данному инциденту организовала проверку и прокуратура Октябрьского района города Иркутска.