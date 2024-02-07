В Башкирии в ДТП с автобусом погиб один человек

Еще пятеро пострадали

УФА, 7 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб, пять пострадали в результате столкновения автобуса и двух автомобилей в Белебеевском районе Башкирии, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"По имеющейся информации, на 29-м км автодороги Белебей - Приютово близ села Николаевка столкнулись пассажирский автобус ПАЗ, Lada Kalina и Lada Xray. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Kalina, мужчина 1944 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. Двух пассажиров из Lada Kalina и троих из автобуса доставили в больницу для осмотра", - сказано в сообщении.

Всего в рейсовом автобусе находились 20 человек, детей нет.