ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадали два человека

ТАСС, 7 февраля. Мужчина и женщина получили ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекино Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть двое пострадавших - это сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия. Бригада скорой доставляет их в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - проинформировал глава региона.

Также, по словам губернатора, есть прямое попадание на территорию стоянки промышленного предприятия - посечено 10 машин и пробита кровля в одном из цехов. "Оперативные и аварийные службы работают на месте", - добавил Гладков.