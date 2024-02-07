Саратовские полицейские задержали пятерых подозреваемых в мошенничестве

Жертвами мошенников стали более 300 жителей города, а общий ущерб превысил 5 млн рублей

САРАТОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали пятерых подозреваемых в мошенничестве под видом оказания юридических услуг. Пострадавшими стали более 300 жителей Саратова, общий ущерб превысил 5 млн рублей, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на сайте "МВД медиа".

"Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Саратовской области задержали пятерых местных жителей. Они подозреваются в мошенничестве под видом оказания юридических услуг. <…> От аферистов пострадало более 300 жителей Саратова, общий ущерб превысил 5 млн рублей", - сказала Волк.

По предварительной информации, предполагаемый лидер группы организовал кол-центр, работники которого предлагали помощь пенсионерам, многодетным семьям и матерям-одиночкам в получении компенсаций и пособий, а также в увеличении размера страховых выплат. Когда клиенты вносили предоплату, злоумышленники создавали видимость работы. В действительности они перенаправляли предоставленные гражданами документы в профильные ведомства. Когда потерпевшие начали высказывать недовольство работой организации, ее руководитель инициировал процедуру прекращения деятельности фирмы и перерегистрировал ее под новым названием.

Полицейские с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых. Возбуждены дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, они соединены в одно производство. Предполагаемому организатору избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, остальным - подписку о невыезде и надлежащем поведении.