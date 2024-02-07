На Кубани объявили штормовое предупреждение о лавинной опасности

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило на ближайшие дни штормовое предупреждение о лавинной опасности в горах Краснодарского края.

"В течение суток 8, 9 и 10 февраля в горах Краснодарского края (исключая муниципальное образование город Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей") выше 1 000 м лавиноопасно", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в непогоду. В случае чрезвычайных ситуаций обращаться по единому номеру 112.