Экс-следователь по особо важным делам ГУ МВД Москвы получил 9,5 года за взятку

Сергей Виноградов также лишен права занимать должности в системе правоохранительных органов на срок 10 лет и специального звания

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Суд Москвы назначил 9,5 года колонии строгого режима бывшему следователю по особо важным делам московского главка МВД Сергею Виноградову по делу об особо крупной взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Никулинского районного суда города Москвы бывший следователь по особо важным делам СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве Виноградов Артем Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд назначил Виноградову наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима",- сказали в пресс-службе.

Виноградов также лишен права занимать должности в системе правоохранительных органов на срок 10 лет и специального звания. Взят под стражу в зале суда.