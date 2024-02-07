Между Татарстаном и Удмуртией встал грузовой состав

В связи с этим были задержаны три пассажирских поезда

КАЗАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Три пассажирских поезда отклонились от графика движения из-за вставшего на путях грузового состава на перегоне между Татарстаном и Удмуртией, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

"7 февраля в 07:41 (мск) на перегоне Сосновка - Кизнер Горьковской железной дороги (Республика Татарстан и Республика Удмуртия) по техническим причинам был остановлен грузовой поезд", - говорится в сообщении.

В связи с этим были задержаны пассажирские поезда №82 Москва - Улан-Удэ на 1 час и 45 минут и №26 Москва - Ижевск на 1 час и 40 минут, а также пригородный поезд №6924 Казань - Кизнер на 1 час и 34 минуты.

Горьковская железная дорога принимает все необходимые меры для введения поездов в график движения, отметили в пресс-службе.